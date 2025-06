Brasileiros criticam perfis do governo indonésio após morte de Juliana

“Que as pessoas deixem de ir nesse lugar onde a vida não é respeitada”, comentou internauta em perfil oficial da República da Indonésia. Após a confirmação da morte de Juliana Marins, de 26 anos, nesta terça-feira, 24, outros brasileiros tomaram as redes sociais de autoridades do país, tecendo críticas ao resgate.

Marins escorregou durante uma trilha no Monte Rinjani e ficou presa em área vulcânica de difícil acesso. Inicialmente, imagens de drone registraram uma movimentação da turista, mas ela não resistiu e, no quarto dia de buscas, seu corpo foi localizado.