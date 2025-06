Corpo de brasileira é retirado de vulcão na Indonésia e levado a hospital

A brasileira Juliana Marins caiu em trilha em vulcão na Indonésia. Após quatro dias, a jovem de 26 anos estava morta ao ser alcançada por resgate. Corpo foi retirado do local nesta terça-feira, 25 / Crédito: Reprodução/ Instagram @resgatejulianamarins

Com mais de sete horas de trabalho, a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) conseguiu resgatar o corpo de Juliana Marins, no Monte Rinjani. A operação aconteceu nesta quarta-feira, 25. Após o resgate terrestre até o sulco de Sembalun, o corpo foi colocado em uma maca para ser retirado do parque onde fica o vulcão e será levado por helicóptero até o Hospital Bhayangkara, em Mataram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme informou a família por meio do perfil @resgatejulianamarins no Instagram, por volta das 14h45min (horário local) - o equivalente às 4h45min no horário de Brasília, a equipe de rapel terminou o içamento da maca até o topo da trilha. O deslocamento da maca com o corpo da brasileira começou 15 minutos depois e deve levar 8 horas até chegar à entrada do parque. Ela foi encontrada a uma distância de 600 metros do ponto onde caiu enquanto fazia a trilha até a cratera do vulcão. Dadas as condições meteorológicas, o resgate do corpo por meio aéreo foi descartado, o que dificultou a operação de resgate, segundo a BBC.

Quem localizou a turista brasileira? O voluntário Hafiz Hasadi encontrou o corpo, confirmando o ponto para início do içamento. Participaram da operação a Basarnas, policiais, guias, voluntários, a Embaixada do Brasil em Jacarta e representantes do governo local.

Juliana Marins: previsão de retorno ao Brasil A previsão é que a repatriação comece logo após os trâmites legais, ainda indefinida oficialmente, mas com suporte diplomático do Itamaraty. As informações foram confirmadas pelo chefe da Basarnas, Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi’i.“Após a entrega oficial do corpo ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família”, informou Syafi’i a uma televisão indonésia. Pai se despede: “Você se foi fazendo o que mais gostava” Manoel Marins Filho, pai da turista brasileira, postou uma carta aberta para a filha na manhã desta quarta-feira, 25. "Ah, Juju, minha linda, meu tesouro, minha filha, meu amor. Você sempre foi muito especial. Sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente", começa a declaração.

"No início deste ano nos disse que faria esse mochilão agora enquanto era jovem e nós te apoiamos. Quando lhe perguntei se queria que lhe dessemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: jamais. E assim você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho", segue. Ele continua lembrando como Juliana estava feliz realizando o sonho. "E como nós ficamos felizes com a sua felicidade. Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração." "Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito. E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele vôo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário", finaliza.