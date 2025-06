Quem era Juliana Marins, brasileira que morreu esperando resgate em vulcão na Indonésia

As buscas por Juliana, que caiu durante uma trilha na Indonésia, foram encerradas, nesta terça-feira, 24 / Crédito: Reprodução / Instagram @resgatejulianamarins

Juliana Marins, brasileira de 26 anos, foi encontrada sem vida após mais de três dias desaparecida no Monte Rinjani, um vulcão ativo localizado na ilha de Lombok, na Indonésia. A confirmação foi feita pela família da jovem na manhã desta terça-feira, 24, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Segundo o comunicado, as equipes de resgate conseguiram finalmente alcançar o local onde Juliana havia sido avistada por drones. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido", diz a nota assinada por familiares. 6 mortes em 5 anos: ENTENDA por que o monte Rinjani, onde brasileira morreu em área de vulcão, é tão perigoso?

Quem era Juliana Marins? Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha na Indonésia, é de Niterói, Região Metropolitana do Rio, e estava fazendo um mochilão na Ásia desde fevereiro. Crédito: Reprodução/ Instagram@resgatejulianamarins

Natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Juliana estava viajando sozinha pela Ásia desde fevereiro. Durante o mochilão, passou por Filipinas, Vietnã e Tailândia. Ela compartilhou nas redes sociais fotos de trilhas, mergulhos e paisagens paradisíacas das viagens.

Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Juliana atuou profissionalmente em empresas do grupo Globo, como Multishow e Canal Off, além da agência Mynd e do evento Rio2C, voltado à indústria criativa.

No currículo, também constam cursos de roteiro, direção de cinema e fotografia. Juliana era uma entusiasta do pole dance, modalidade na qual chegou a se apresentar em festivais. Também participava de corridas de rua, inclusive fora do Brasil, e mantinha uma rotina ativa, integrando esporte e arte à sua vida pessoal. Família acompanhou buscas com críticas e esperança Durante os dias de resgate, os familiares de Juliana se mantiveram ativos nas redes sociais, divulgando atualizações, pedindo orações e denunciando falhas de comunicação entre as autoridades brasileiras e indonésias.



A irmã de Juliana, Mariana Marins, chegou a desmentir informações de que a jovem teria recebido alimentos e agasalhos. “Ela estava há dias sem água, comida ou abrigo. Seguimos sem saber seu estado de saúde até hoje”, afirmou em uma das postagens do perfil. O pai de Juliana viajou às pressas para a Indonésia, mas teve dificuldades para chegar ao país por causa do fechamento do espaço aéreo após os ataques do Irã a bases americanas na região.

Como foi o acidente de Juliana no Monte Rinjani O acidente aconteceu por volta das 19 horas da sexta-feira, 20 de junho (horário de Brasília) - já madrugada do sábado, 21, na Indonésia. Juliana escorregou durante uma trilha e caiu cerca de 300 metros montanha abaixo.