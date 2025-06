Por que levou dias para brasileira Juliana Marins ser resgatada de vulcão na Indonésia

EPA Equipe de resgate na Indonésia demorou dias para alcançar Juliana, que já estava morta Internautas brasileiros encheram as contas do Instagram da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) e do presidente do país, Prabowo Subianto, de comentários criticando o resgate fracassado de Juliana Marins — a brasileira que morreu após cair enquanto percorria uma trilha em um vulcão no fim de semana. Internautas brasileiros criticaram diversos aspectos da resposta das autoridades da Indonésia: "por que o processo de resgate de Juliana foi lento?", "por que o helicóptero demorou tanto para ser acionado?", "Juliana morreu não porque caiu, mas porque ficou lá por muito tempo".

Após o corpo de Juliana ser encontrado e evacuado, a família da brasileira disse que deve ir à Justiça. "Juliana sofreu negligência grave por parte da equipe de resgate. Se a equipe de resgate tivesse conseguido salvá-la dentro das sete horas estimadas, Juliana ainda estaria viva", escreveu a conta do Instagram @resgatejulianamarins, que afirma representar a família. "Juliana merecia mais! Agora buscaremos justiça para ela, porque é isso que ela merece!", acrescentou o relato. A partir da série de críticas, a BBC News Indonesia (serviço de notícias da BBC em idioma indonésio) entrevistou escaladores experientes, o chefe do Escritório do Parque Nacional do Monte Rinjani e a Agência Nacional de Busca e Resgate para acompanhar o processo de evacuação e o nível de dificuldade da escalada do monte Rinjani.

Por que o processo de resgate levou dias? Juliana caiu em um barranco com centenas de metros de profundidade, em direção ao lago Segara Anak, na região do monte Rinjani, por volta das 6h30 do sábado (21/06). O local exato é no ponto Cemara Nunggal, uma trilha cercada por desfiladeiros que leva ao cume do Rinjani. Apesar da queda, as autoridades competentes disseram que Juliana ainda estava viva no sábado. Isso está de acordo com imagens de drones e outros vídeos gravados por vários escaladores — que circularam online e foram transmitidos pela mídia brasileira.

Três dias depois, na terça-feira (24/06), a equipe de resgate conseguiu se aproximar de Juliana e declarou a vítima morta. Seu corpo foi resgatado no dia seguinte. O intervalo de tempo foi criticado por internautas: por que demorou dias para chegar a Juliana? A BBC News Indonésia conversou com três pessoas sobre o assunto:

Ang Asep Sherp, um alpinista experiente e membro da Wanadri — a mais antiga organização de amantes da natureza da Indonésia.

Galih Donikara, um alpinista que atua no mundo da escalada há décadas.

Mustaal, organizador de escaladas do Rinjani, que conhece o local desde 2000. Primeiro, eles dizem que o equipamento de resgate de emergência era muito limitado. "Cair em um barranco é algo que já aconteceu muitas vezes. Isso significa que precisamos de equipamento completo de montanhismo, disponível em pontos vulneráveis ​​e capaz de penetrar em qualquer terreno e clima", disse o alpinista sênior Ang Asep Sherpa. Asep deu o exemplo do monte Kinabalu, na Malásia, onde em cada posto há equipamentos de segurança que podem ser usados ​​pelos alpinistas em caso de perigo.