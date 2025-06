Pai de Juliana Marins se despede da brasileira em carta emocionante

O pai da publicitária Juliana Marins , Manoel Marins, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 25, para se despedir da filha, que morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

Juliana sofreu o acidente no sábado, 21, e seu corpo só foi encontrado quatro dias depois, na terça-feira, 24. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades por conta de acesso complicado , clima instável e problemas com os equipamentos, como cordas curtas para a operação.

Viagem interrompida e dor da despedida

Manoel embarcou para a Indonésia na esperança de acompanhar o resgate da filha com vida. Contudo, chegou ao país já com a confirmação da morte. O trajeto, saindo de Lisboa, foi atrasado devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar, afetado pelos conflitos no Oriente Médio.

Na carta, ele expressou a saudade e o desejo de reencontro com a filha, mencionando o plano que tinham de voar de parapente juntos. “Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito”, escreveu.

LEIA MAIS | Brasileiros criticam perfis do governo indonésio após morte de Juliana