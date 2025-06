ITA 2026: prazo para inscrições do vestibular vai até 13 de julho

As inscrições para o Vestibular 2026 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) estão abertas até 13 de julho. Os candidatos poderão disputar as 180 vagas para cursos de Engenharia do ITA por meio das provas que serão aplicadas em 25 cidades do País. A avaliação também será realizada em Fortaleza em outubro deste ano.

