Viaduto da Antônio Sales terá redução de faixa de tráfego; entenda mudança

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) implantrá a alteração do trajeto no sentido Iguatemi/Cocó, nesta quarta-feira, 25, para diminuir filas na Av. Engenheiro Santana Júnior

O trânsito no sentido Iguatemi/Cocó, em Fortaleza , será alterado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) nesta quarta-feira, 25. A AMC irá implementar uma mudança viária no viaduto da avenida Antônio Sales para reduzir o congestionamento da Engenheiro Santana Júnior, entre os bairros Papicu e Cocó.

Segundo a AMC, a ação inclui a implantação de sinalização e a redução de faixa de tráfego no viaduto da Antônio Sales.



Além disso, o tempo do semáforo, situado no cruzamento da Engenheiro Santana Júnior com a rua General Tertuliano Potiguara, será ajustado de acordo com a demanda de veículos.

Cerca de 28 mil veículos por dia transitam pelo sentido sul da Av. Engenheiro Santana Júnior, de acordo com a AMC Crédito: Reprodução/ Google Maps

A alteração entrará em vigor a partir de quarta-feira, 25, após a simulação de trânsito no trecho que, conforme a Autarquia, comprovou a diminuição de engarrafamento na Engenheiro Santana Júnior.