Baleia-jubarte é encontrada morta na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Baleia morre depois de encalhar em praia do oeste do Rio de Janeiro nesse sábado, 7. Corpo será estudado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) / Crédito: Divulgação/ Tércio Teixeira (AFP)

Uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) foi encontrada encalhada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesse sábado, 7. Após o Corpo de Bombeiros constatar a morte do animal, de aproximadamente seis metros, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) foi acionada para retirar o corpo, localizado na altura do posto 8, na avenida Lúcio Costa. Foram necessários dois tratores e uma retroescavadeira para retirar a baleia da praia.

O videomaker Ulysses Padilha registrou o momento nas redes sociais em imagens aéreas. "Um lembrete silencioso da fragilidade dos oceanos — e da responsabilidade que temos com eles. [...] Pode ter sido morte natural… mas muitas vezes esses gigantes marinhos são vítimas da poluição, do tráfego de embarcações ou da mudança no clima e nos ecossistemas", escreve na rede social Instagram. Saiba como reagir ao encontrar um mamífero aquático encalhado

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mantido pelo Governo Federal do Brasil, os cetáceos (baleias, golfinhos e botos) e sirênios (peixes-bois) são mamíferos exclusivamente aquáticos e se estiverem numa praia é porque estão encalhados, necessitando de ajuda humana para voltar ao oceano.