Sistema de videomonitoramento auxilia na captura de suspeito no bairro Meireles

Com auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, um homem foi preso por suspeita de furto em bairro de Fortaleza

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura teve o auxílio do do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), ligado à própria pasta.

Um homem suspeito de furto qualificado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após ser identificado por imagens de videomonitoramento no último sábado, 7, no Meireles, bairro de Fortaleza .

O suspeito, de 33 anos, tem ficha criminal por dois crimes de furto, furto qualificado, tentativa de furto e roubo, segundo o órgão de segurança.

Atuação do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) no Ceará

A prisão do homem ocorreu no bairro Meireles – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza – e foi viabilizada por uma equipe do motopatrulhamento do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Os policiais foram acionados por operadores do Nuvid, que forneceram informações do local exato do indivíduo.

Durante a abordagem, os militares encontraram o suspeito em posse dos objetos que haviam sido furtados.

O capturado e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia do 2° Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).