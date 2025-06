Esposa de MC Poze vira alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho (CV)

A influenciadora Viviane Noronha, esposa do cantor MC Poze, é suspeita de integrar núcleo financeiro da facção criminosa CV / Crédito: Reprodução/ @reservadadavivinoronha

Viviane Noronha, influenciadora digital e esposa do cantor de funk MC Poze do Rodo, se tornou alvo de uma Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), nesta terça, 3, para desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho (CV). LEIA MAIS - Justiça do Rio revoga prisão do MC Poze do Rodo



Segundo informações da Polícia Civil, o núcleo é responsável pela lavagem de mais de R$ 250 milhões. As quantias em dinheiro, segundo a corporação, são oriundos do tráfico de drogas e da aquisição de armamentos de uso restrito. A esposa do MC Poze do Rodo, Vivianne Noronha, já foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra rifas ilegais em novembro de 2024. Na época, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do funkeiro. Em seguida, ele se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido e disse que teve carros, celulares e outros objetos de valor apreendidos. A operação contra a mulher de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, de 26 anos, o MC Poze do Rodo, ocorre um dia após Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oficializar a soltura do cantor, preso desde a última quinta-feira, 29, por apologia ao crime e envolvimento com o CV.

O esquema, segundo a Polícia Civil, utilizava pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita das quantias, com o intuito de reinvestir o dinheiro em “fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades”. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Além disso, a operação inclui ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. De acordo com a PCRJ, Viviane teria uma posição simbólica na estrutura criminosa, seria uma espécie de elo entre o tráfico e o universo digital, para conferir “aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais".