PRF recupera veículo furtado durante ação em sucata no Interior do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na quinta-feira, 29, um carro furtado horas antes, na Capital cearense. A ação ocorreu de forma conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Catarina, zona rural do município de Barreira, no Ceará, por volta das 11 horas.

