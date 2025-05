MC Poze é preso por apologia ao crime e por envolvimento com facção criminosa

Segundo Polícia Civil do Rio de Janeiro, os shows de Poze contribuem para o fortalecimento financeiro do CV por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados / Crédito: TV Globo

O MC Poze do Rodo foi preso na manhã desta quinta-feira, 29, por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi detido por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte. LEIA MAIS - MC carioca preso em operação vinha fazer show em festa do CV no Ceará

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra o cantor de funk "após evidências de que os shows realizados pelo artista são financiados pela organização criminosa Comando Vermelho (CV)". Segundo a PCRJ, os shows de Poze contribuíam para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados. No momento em que foi detido, o cantor estava em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Poze era investigado pela PCRJ por suposto envolvimento com a facção criminosa CV e por apologia ao crime. As apurações analisaram as apresentações e o repertório musical do cantor. A partir disso, concluíram que Poze realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, de acordo com PCRJ.

Segundo a Polícia Civil, durante os eventos havia “a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a ‘segurança’ do artista e do evento”. Acerca das música, a PCRJ afirma que “ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”. “As letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas.", reforça a Polícia Civil.