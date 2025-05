Carros Fiat e Peugeot podem desligar sozinhos em movimento; veja quais modelos têm recall

No total, mais de 21 mil veículos da Fiat e quase 450 da Peugeot precisarão passar por revisão, segundo a Stellantis, grupo que controla as marcas. O serviço é gratuito e deve ser agendado previamente.

Fiat e Peugeot anunciaram um recall urgente no Brasil devido a um defeito em uma peça da central de gerenciamento do motor que pode sofrer infiltração de água e fazer o carro desligar sozinho enquanto está em movimento.

Fiat e Peugeot: por que o recall foi anunciado?

A peça com defeito pode sofrer infiltração de água, comprometendo o funcionamento da central eletrônica do motor. Isso pode resultar no desligamento do veículo em movimento, aumentando o risco de acidentes com danos materiais e ferimentos.

A substituição da central de gerenciamento do motor leva cerca de uma hora. A recomendação é que os motoristas não posterguem o agendamento, já que o problema pode comprometer a segurança.

Fiat e Peugeot: quais modelos estão no recall?

A seguir, veja os modelos da Fiat que fazem parte do recall, todos fabricados em 2025, com exceção do Pulse, que também inclui unidades de 2024: