Jeep reduz preços do Renegade 2026 em até R$ 15 mil no Brasil

A linha 2026 do Jeep Renegade foi lançada com mudança de preços para tornar o cardápio de versões mais competitivo no mercado brasileiro, de acordo com a Jeep. Os preços partem de R$ 118,2 mil na versão de entrada e chegam a R$ 185,9 mil no modelo comemorativo pelos 10 anos de produção do SUV no Brasil.

No geral, houve redução de até R$ 15 mil em relação ao catálogo atual, dependendo da versão escolhida.