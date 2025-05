Conheça os cinco carros lançados pela GAC no Brasil para brigar com BYD e GWM

Evento de estreia da montadora chinesa GAC no Brasil, realizado em São Paulo / Crédito: Marcos Suguio/Divulgação/GAC

Com quatro carros elétricos e um híbrido, a chinesa GAC deu largada oficial no mercado brasileiro. A marca pretende encerrar 2025 com pelo menos oito mil vendas e tem planos ambiciosos para 2026, quando pretende inaugurar uma fábrica no País. A meta é emplacar 29 mil veículos no próximo ano, acirrando a concorrência com BYD e GWM, que atualmente dominam o segmento eletrificado no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para conquistar o público, a GAC aposta na combinação preço e qualidade, estratégia semelhante à da concorrência. O cardápio de veículos lançados tem opções de R$ 169 mil a R$ 349 mil, já disponíveis na rede de 59 concessionárias em funcionamento no Brasil.

Confira os modelos lançados

Hyptec HT: SUV elétrico premium

Modelo mais sofisticado da GAC no Brasil, o Hyptec HT simboliza a proposta premium da marca no país. SUV de grande porte 100% elétrico, combina visual marcante, alta performance e um conjunto robusto de tecnologias. Com 4.935 mm de comprimento, 1.920 mm de largura e entre-eixos de 2.935 mm, oferece amplo espaço interno, com conforto para cinco ocupantes e capacidade combinada Porta-malas + “Frunk” de até 725 litros. O modelo chega em duas versões – HT Elite e HT Ultra - sendo esta última equipada com portas traseiras estilo asa-de-gaivota, acionadas eletricamente. Segundo a montadora, o sistema é articulado para abrir com segurança mesmo em vagas estreitas, com sensores de proximidade e mecanismo antiesmagamento, que reforçam a proteção dos ocupantes.

O carro tem 245 cv de potência, 309 Nm de torque. A bateria de 72,7 kWh (fosfato de ferro-lítio) oferece 362 km de autonomia (padrão Inmetro) e carregamento rápido de 30% a 80% em apenas 29 minutos com carregador DC de 120 kW. O modelo conta com duas versões: Hyptec HT elite (R$ 299.990) e a Hyptec HT ultra (R$ 349.990). A asa-de-gaivota está disponível somente nesta última. Modelo Hypetcht, da GAC, topo de linha no Brasilt Crédito: Marcos Suguio/Divulgação/GAC

GS4: SUV híbrido

O GS4 é o único modelo híbrido da GAC nesta fase de estreia no Brasil. A marca diz que o carro é voltado a consumidores que buscam uma solução eletrificada de alto desempenho, sem a necessidade de recarga externa. Com sistema HEV (Hybrid Electric Vehicle), o modelo combina um motor elétrico de 182 cv a um motor a combustão 2.0 de 140 cv, que opera no ciclo Atkinson, conhecido por sua maior eficiência energética.

A potência combinada chega a 235 cv. A bateria de 2,1 kWh é recarregada por regeneração (em frenagens e desacelerações) ou diretamente pelo motor térmico. O conjunto, de acordo com a montadora, assegura uma autonomia total de até 705 km, com consumo médio de 14,1 km/l. Com 4.680 mm de comprimento, 1.901 mm de largura e entre-eixos de 2.750 mm, o GS4 oferece excelente espaço interno e versatilidade. O porta-malas tem capacidade entre 638 e 1.586 litros, o que o posiciona entre os maiores da categoria.

Há duas versões disponíveis do modelo: a GS4 premium (R$ 189.990) e a GS4 elite (R$ 199.990).

Aion V: SUV elétrico

O Aion V é o SUV elétrico de porte médio da GAC. A chinesa apresenta o carro como o modelo ideal para quem busca equilíbrio entre desempenho, autonomia e espaço interno. Com 4.605 mm de comprimento e entre-eixos de 2.775 mm, ele tem porta-malas de 427 litros

O modelo é equipado com motor de 204 cv e 240 Nm de torque, alcançando 160 km/h de velocidade máxima e aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. A bateria de 75,3 kWh proporciona autonomia de 389 km (Inmetro), com recarga rápida de 30% a 80% em apenas 16 minutos (DC de 180 kW).