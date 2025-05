Fiat lança novo Pulse a partir de R$ 98 mil, mais barato que o VW Tera

O modelo de entrada da italiana custa R$ 1 a menos que a versão inicial do novo SUV da Volkswagen, o Tera

O modelo é mais barato em relação aos preços cobrados pela montadora alemã Volkswagen no novo SUV Tera , com valores entre R$ 99.990 e R$ 139.990, a depender da versão selecionada (MPI, TSI, Comfort e High).

A Fiat divulgou os preços da linha 2026 do SUV Pulse . A versão de entrada, Drive 1.3 MT, com o motor Firefly e câmbio manual, custa R$ 98.990, enquanto a Impetus Hybrid, topo de linha, chega por R$ 146.990.

Vale ressaltar, no entanto, que apenas as primeiras 999 unidades da versão de entrada do veículo serão vendidas por R$ 99.990. Depois, o preço da configuração MPI subirá para R$ 103.990.



Veja a tabela completa de preços do Fiat Pulse 2026

Drive 1.3 MT: R$ 98.990

Drive 1.3 CVT: R$ 111.990

T200 AT: R$ 116.990

Audace Hybrid: R$ 131.990

Impetus Hybrid: R$ 146.990