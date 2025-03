Tesla realiza recall de mais de 46 mil veículos do modelo Cybertruck

A Tesla está realizando um recall de mais de 46 mil Cybertrucks diante do risco de uma peça externa do veículo se soltar. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês) informou que um aplique cosmético na parte externa dos veículos, conhecido como cant rail, pode se descolar e se desprender, representando um perigo nas estradas. O cant rail é uma peça metálica longa localizada sobre as janelas laterais do veículo.

O recall afeta 46.096 unidades dos modelos 2024 e 2025 do Cybertruck, fabricadas entre 13 de novembro de 2023 e 27 de fevereiro de 2025. Isso representa a maioria dos Cybertrucks vendidos desde o lançamento, em novembro de 2023. A NHTSA afirmou que a Tesla não registrou colisões, mortes ou ferimentos relacionados ao problema e que a montadora substituirá gratuitamente os componentes defeituosos.