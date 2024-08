Falhas em airbag: como saber se o seu carro precisa de recall?

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) alerta para 2,5 milhões de veículos com defeito. Saiba como consultar se seu carro foi chamado para recall

O assunto também foi tema de reportagem do Fantástico, da Rede Globo, no último domingo, 25, mostrando o que acontece com quem é atingido por fragmentos metálicos do equipamento.

Defeitos em componentes do airbag bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação tem provocado acidentes ao invés de proteger os condutores e passageiros dos veículos. Em Fortaleza, dois motoristas morreram ao serem atingidos por uma peça do airbag dos carros em uma colisão.

A empresa japonesa Takata, fabricante dos airbags com defeito, já foi acusada por acidentes nos Estados Unidos e pagou um bilhão de dólares em indenizações. Faliu em 2017, cinco anos depois que os airbags com defeitos começaram a ser vendidos.

De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), desde 2013, 99 campanhas de recall foram iniciadas no Brasil, afetando mais de 5,8 milhões de veículos. No entanto, o País não aderiu às campanhas, e mais de 2,5 milhões de veículos ainda rodam com o defeito. As informações são do portal Uol.

A Toyota é a marca com mais veículos afetados, com mais de 1,76 milhão de unidades convocadas. Honda e Nissan seguem com 1,44 milhão e 330 mil veículos, respectivamente.

Ainda, veículos das marcas da antiga Fiat Chrysler (Dodge RAM e Jeep), Volkswagen, Audi, Ferrari, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Subaru, Renault, Chevrolet, Volvo e BMW também têm modelos que precisam do recall.