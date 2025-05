Royal Enfield lança Guerrilla 450, mas sem revelar preço

A fabricante indiana Royal Enfield lançou nesta quarta-feira, 28, a Guerrilla 450 , durante o primeiro dia do Festival Interlagos de Motos 2025, considerado o maior evento de experiência motor do mundo. O preço, no entanto, não foi divulgado pela montadora.

O gerente de marketing da Royal no Brasil, Renato Ferri, classifica o lançamento como uma "virada de chave" e defende a proposta multifacetada do modelo. "A Guerrilla chega para suprir a necessidade daquelas pessoas que queriam uma moto urbana, uma moto musculosa, com uma cara mais esportiva, além de ser uma moto com a qual você pode fazer locomoção diária com estilo", diz.

As vendas e reservas para a nova moto devem iniciar nas concessionárias do Brasil em setembro. O modelo carrega a proposta de atender aos clientes que buscam uma motocicleta com força e estilo arrojado, inclusive para a locomoção diária.

A gestão eletrônica do motor é realizada por um sistema EMS (Engine Management System) com tecnologia ride-by-wire. O acelerador eletrônico possibilita a seleção entre dois modos de condução: Performance e Eco. A calibração altera a resposta do acelerador conforme a necessidade de uso urbano ou rodoviário, sem interferir na potência máxima do motor.

O sistema de refrigeração inclui bomba de água integrada ao bloco, radiador de passagem dupla e circuito de bypass interno, com o objetivo de manter a estabilidade térmica do conjunto mecânico em diferentes condições de uso. A transmissão é composta por uma caixa de câmbio de seis velocidades, com assistência e embreagem deslizante — projeto voltado para reduzir trancos nas reduções e favorecer a condução em rotações elevadas.

A motocicleta vem equipada com o novo motor Sherpa, monocilíndrico, 452 cm³, DOHC, com quatro válvulas e sistema de refrigeração líquida. A unidade foi desenvolvida para aplicações em motocicletas com proposta urbana e de estrada, entregando 40 PS a 8.000 rpm e 40 Nm de torque a 5.500 rpm. Segundo a fabricante, 85% do torque está disponível já a partir de 3.000 rpm.

As versões intermediária e superior da Guerrilla 450 trazem o painel Tripper Dash, com tela de quatro polegadas. O sistema oferece navegação via Google Maps com comandos de voz disponíveis em mais de 120 idiomas. O painel conta com opções de visualização analógica ou digital, além de modo escuro para melhor leitura em ambientes com baixa luminosidade. As funções incluem também controle de música, previsão do tempo e acesso a informações operacionais da motocicleta.



Operação em expansão no Brasil



A Royal Enfield tem operação própria no Brasil desde dezembro de 2022, quando inaugurou sua unidade CKD (Completely Knocked Down). No país, a marca atua com um portfólio diversificado voltado ao segmento de média cilindrada, com modelos como Meteor 350, Interceptor 650, Classic 350, Scram 411, Hunter 350, Super Meteor 650, Shotgun 650 e a nova Himalayan 450 com motor Sherpa.

Atualmente, são 39 concessionárias espalhadas pelo país, incluindo uma em Fortaleza. Aliás, apenas a capital do Ceará e João Pessoa, na Paraíba, dispõem de revendedoras. Porém, a meta da empresa é alcançar 50 unidades no Brasil ainda em 2025. O foco da expansão será a região Nordeste.

A operação brasileira faz parte da estratégia global de expansão da Royal Enfield, que conta com mais de 850 pontos de venda em mais de 60 países.