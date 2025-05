MC carioca é preso em operação da Polícia Civil no Ceará e no Rio de Janeiro

"Operação Nocaute II", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), cumpre 17 mandados de prisão, sendo onze com investigados soltos e outros seis em unidades prisionais, distribuídos em Fortaleza, Itarema e no Estado do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 23. Um cantor carioca é um dos alvos / Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

O cantor carioca "MC Dick" é um dos alvos já presos pela "Operação Nocaute II", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que cumpre 17 mandados de prisão, sendo onze com investigados soltos e outros seis em unidades prisionais. Prisões aconteceram em Fortaleza, Itarema e no Estado do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 23.

Início da Operação Nocaute A Polícia Civil iniciou a "Operação Nocaute", prendendo 12 pessoas que seriam integrantes das organizações criminosas Comando Vermelho (CV), de origem carioca, e Guardiões do Estado (GDE), de origem cearense. Os alvos foram acusados pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. As prisões ocorreram no dia 22 de abril, em Maracanaú e na Capital. As investigações apontam que há um duelo entre organizações pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Vila União. Foram identificadas, por exemplo, ameaças da facção de origem cearense à de origem carioca por meio de ligações telefônicas com objetivo de dominar o tráfico no bairro Vila União, área que concentra atuação do CV.