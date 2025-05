Governo do Ceará autoriza cerca de 13.500 cirurgias eletivas

O Governo do Estado do Ceará anunciou nesta quinta-feira, 22, a autorização de cerca de 13.500 cirurgias eletivas a mais das realizadas na rede pública estadual. A informação foi compartilhada no perfil oficial do governador Elmano de Freitas (PT).

Com a atualização, os procedimentos poderão acontecer em hospitais privados, públicos e filantrópicos. Anteriormente, o credenciamento para cirurgias extras era exclusivo das instituições privadas.