Boletim aponta incidência de SRAG em nível de alto risco no Ceará

Os dados do Boletim InfoGripe também indicam um sinal de crescimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave, com tendência a longo prazo

No período informado, 20 das 27 unidades federativas apresentaram níveis de alerta, risco ou alto risco. Por outro lado, análises de tendência para registros da SRAG na capital cearense apontam índice de segurança.

A incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Ceará apresentou nível de atividade de alto risco nas últimas duas semanas, segundo informe do Boletim InfoGripe da Fiocruz . Os dados consideraram a Semana Epidemiológica 20, até o dia 17 de maio.

De acordo com o boletim, a tendência de crescimento em todos os estados das regiões Centro-Sul e em muitos estados do Norte e Nordeste possui associação com o crescimento das hospitalizações por Influenza A e pelo Vírus sincicial respiratório (VSR).

Boletim aponta incidência de SRAG em nível de alto risco: entenda

O VSR afeta “principalmente crianças de até dois ou quatro anos”, mas alguns estados do Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal), além de São Paulo, já apresentam sinais de desaceleração.

No caso da SRAG por Influenza, a condição atinge “principalmente jovens, adultos e idosos” e permanece em crescimento nos estados. Os patamares alcançam incidência de níveis moderado a muito alto nas faixas etárias em toda a região Centro-Sul, além de alguns estados do Norte e do Nordeste.