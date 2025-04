Disputa por tráfico no Vila União: líder e integrantes do CV e GDE são presos

Entre as capturas, está um líder do CV, identificado como Francisco Jean Carlos Nogueira Sales, que comandava o tráfico de drogas no bairro Vila União, na Capital. A companheira dele, identificada apenas como “Milena”, também foi presa. Os alvos foram acusado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), através da operação "Nocaute" prendeu 12 pessoas que integram as organizações criminosas Comando Vermelho (CV), de origem carioca, e Guardiões do Estado (GDE), de origem cearense. Prisões ocorreram na manhã desta terça-feira, 22, no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e em Fortaleza .

Das 12 pessoas presas, dez se encontravam em liberdade e duas estavam reclusas no sistema prisional. Ao todo, foram oito pessoas do CV e quatro da GDE. Outras duas mulheres também foram presas, sendo uma também companheira de um dos alvos presos, identificada como “Vivian”, e outra que atuava para um dos presos que se encontra recluso. As três ajudavam na comercialização ilegal das drogas.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Thiago Salgado, Francisco Jean teria assumido esse posto de liderança da organização criminosa de origem carioca para atuar no local, e que também vinha atuando em outros bairros de Fortaleza, como Quintinho Cunha.

Ainda segundo o delegado, com o homem houve apreensão de drogas e materiais para o comércio ilegal dos entorpecentes. “Ele foi autuado por tráfico de drogas e foi apreendido crack, cocaína, maconha, balança de precisão e diversos outros apetrechos. Ficou demonstrado o que a investigação já apontava, que ele de fato gerenciava o tráfico de drogas naquela localidade”, afirma o titular da Draco.

As investigações apontam que há um duelo entre organizações pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Vila União. Foram identificadas, por exemplo, ameaças da facção de origem cearense à de origem carioca por meio de ligações telefônicas com objetivo de dominar o tráfico no bairro Vila União, área que concentra atuação do CV.