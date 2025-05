Fortaleza tem 362 pessoas habilitadas para adotar e 43 crianças e adolescentes aptos à adoção

Solenidade para entrega de certificados para adoção, Fórum Clovis Bevilaqua, é marcada por emoção de famílias / Crédito: FÁBIO LIMA

A oficialização do processo de adoção de Antonella Lopes Ramos, de 2 anos, foi celebrada com emoção pelo empresário Samuel Ramos, 42, e pelo seu esposo, o enfermeiro Gustavo Lopes, 32. A família foi uma das 22 que receberam o Mandado de Inscrição de Sentença de Adoção, entregue pela 3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua, nesta quinta-feira, 22. No Ceará, 1.105 pretendentes ativos à adoção aguardam na fila de espera, enquanto 175 crianças e adolescentes estão disponíveis ou vinculadas à adoção, conforme o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). Somente em Fortaleza, 362 pretendes (incluindo casais e pessoas solteiras) estão habilitadas para adotar, e 43 crianças e adolescentes estão aptos à adoção.

A solenidade realizada para a entrega dos mandados, que possibilita aos pais o registro em cartório civil do adotando como filho, marca a última etapa do processo de adoção, reconhecida como uma das principais estratégias de combate ao abandono. FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA O primeiro passo para o processo de adoção de uma criança institucionalizada; ou seja, aquela que vive em uma instituição de acolhimento, como abrigo ou casa-lar, é a realização do procedimento de habilitação. Segundo o TJCE, a Capital conta com 21 instituições de acolhimento. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), esse procedimento reconhece o interessado ou a interessada como aptos para adotar, emitindo um relatório instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência.

Adoção: um projeto de vida Juntos há 10 anos, Gustavo Lopes e Samuel Ramos relembram emocionados o início do sonho de se tornarem pais. A certeza se reafirmou há mais ou menos cinco anos, quando resolveram entrar na fila de adoção e iniciar o processo. No dia 10 de agosto de 2024, a “espera de um nascimento que durou quatro anos” teve fim quando Samuel, já decidido a acompanhar o andamento do processo somente a cada três meses para evitar angústias, foi incentivado por Gustavo a verificar o procedimento via celular. Foi quando viu a mensagem que mudou a vida do casal: “você tem uma criança ligada a você”, conta o empresário. FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Gustavo Lopes e Samuel Ramos, adotantes. Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Gustavo Lopes e Samuel Ramos, adotantes. Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21.05.2025:Gustavo Lopes e Samuel Ramos, adotantes. Solenidade para entrega de certificados para adoção. Forum Clovis Bevilaqua. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O primeiro encontro com Antonella aconteceu na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). “Informaram que era uma menina de 2 anos, que ela completaria aniversário dia 16 de agosto, completando os 2 anos. Nossa data de casamento é 17 de agosto. Então, foi tudo muito, muito mágico. Esse primeiro encontro foi dia 28 de agosto e assim, o que eu tenho para dizer, até agradecer também, deixar isso registrado, a equipe do fórum foi muito boa. Tudo aconteceu muito rápido”, agradece. De lá para cá, os dois compartilham as alegrias e os desafios da paternidade. A educação de Antonella, segundo Gustado, é uma missão importante. A união entre os três, segundo o casal, foi um encontro de almas. Sobre as alegrias, o enfermeiro não hesita em eleger a mais feliz: “o melhor de tudo é acordar todos os dias e ver ela sorrir, acordar e dizer: papai. Eu acho que isso não tem preço”. O amor pela adoção se multiplicou em quatro para o professor de Letras da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Lucineldo Irineu. A ideia de adotar nasceu ainda no primeiro casamento, em 2014. “Suelen tinha o interesse de ter filhos, mas não pelas vias biológicas. E aí, eu embarquei nesse desejo dela e aí nós adotamos Messias, então com 7 anos”.