PF deflagra ação que fiscaliza cursos de segurança privada no Ceará

Se qualquer irregularidade administrativa for constatada na ação, a empresa autuada, após regular processo administrativo, poderá sofrer penalidade de advertência , multa e até o cancelamento de sua autorização de funcionamento, de acordo com a PF.

O principal intuito da "Operação Formação Legal IV" é verificar a qualidade dos cursos e da formação dos vigilantes, para evitar possíveis desvios de conduta.

A PF acrescenta que a ação também busca “fortalecer o segmento de segurança privada, que é fundamental e complementar à segurança pública, para a proteção da vida e do patrimônio, contribuindo para o bem-estar da população".



As empresas de segurança privada só podem prestar serviços e contratar vigilantes no Brasil com autorização da PF. Esta autorização visa garantir que as empresas e os vigilantes estejam em conformidade com a legislação vigente e que a função seja exercida de forma segura e legal.