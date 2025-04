Prisão em Crateús, há cinco anos, revela esquema de fraude bancária; PF cumpre 31 mandados nesta terça, 29

Seis mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e oito de bloqueio de bens estão sendo cumpridos na Operação Mandacaru, da Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira 29. Objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas que movimentaram R$ 25 milhões.

Investigações começaram em 2020, em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal, com a prisão de três pessoas em Crateús, no Interior do Estado. Eles tinham aparelhos celulares, notebooks, cartões bancários e chips de operadoras, utilizados para a prática das fraudes.