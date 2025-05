PF realiza leilão online de veículos no Ceará com lances iniciais de R$ 7,5 mil

A visitação pública estará aberta nos dias 6 e 7 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h. / Crédito: Divulgação/Daniel Garcia

A Polícia Federal (PF) no Ceará realizará, no dia 8 de maio, um leilão online de veículos, com itens localizados nos pátios da PF em Fortaleza e Juazeiro do Norte, além de espaço terceirizado também na Capital. A disputa será feita exclusivamente pelo site do Leiloeiro Público. Serão ofertados veículos conservados, com direito a documentação, e sucatas aproveitáveis — estas destinadas exclusivamente à retirada de peças. Entre os modelos em destaque estão:

Toyota Corolla,

Ford Focus,

Fiat Palio,

VW Gol,

VW Saveiro,

Fiat Siena,

Nissan Xterra,

Mitsubishi L200 e

Pajero Dakar.

Leilão de carros da PF: Quem pode participar Podem participar pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, com CPF, documento com foto e comprovante de residência, além de pessoas jurídicas com CNPJ regularizado, por meio de representantes legais. Estão impedidos de participar: servidores da Polícia Federal (ativos ou inativos), o leiloeiro e seus parentes até segundo grau, integrantes da equipe de trabalho do leilão, e qualquer pessoa física ou jurídica proibida por lei de participar de processos licitatórios, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Leilão de carros no Ceará: Como participar? O cadastro deve ser feito no site oficial do leiloeiro com pelo menos 48 horas de antecedência da data do leilão. O maior lance até a abertura de cada lote será o vencedor, caso nenhum novo lance seja registrado nos 15 segundos seguintes.