Sistema de Metas da Segurança Pública quer reduzir 11% dos homicídios em 2025 no Ceará

Projeto de Lei que cria o Misp será encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, após aprovação, será editado um decreto detalhando a metodologia de implantação do sistema.

O Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), divulgado nesta quinta-feira, 20, pelo Governo do Ceará, tem o objetivo de reduzir, no ano de 2025, 11% do total de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado e 15% dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs).

Após a aprovação da Alece, um decreto deverá detalhar a metodologia de implantação e execução do Sistema, que terá acompanhamento de uma comissão composta por representantes de todas as forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O sistema de metas também incluirá profissionais da Polícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), sendo cada área medida por um indicador específico.

Premiações aos profissionais

Haverá premiações aos profissionais da Segurança em relação às metas, que podem ser locais, regionais e estaduais. A compensação financeira pode chegar a R$ 2 mil individualmente, a depender do cumprimento das porcentagens estabelecidas. Ao todo, o investimento no Misp é de até R$ 160 milhões ao ano, no caso de todas as metas batidas.