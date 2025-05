Praia do Futuro: operação deve fiscalizar corredores e registros imobiliários das barracas

A fiscalização inicou por volta das 6 horas e contou com uma equipe de 4 fiscais da SPU/CE, além de agentes de órgãos parceiros, incluindo a Agência de Fiscalização da Prefeitura de Fortaleza (Agefis), Polícia Militar do Ceará (PMCE), além da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) voltou a remover barracas e estruturas irregulares instaladas na faixa de areia da Praia do Futuro , em Fortaleza . A retomada da primeira fase da operação SPU-Ceará Praia Livre , realizada na manhã desta terça-feira, 6, retirou equipamentos que foram reinstalados após a última fiscalização.

“Eu vim correndo, quando eu cheguei as coisas já estavam em cima do carro. Eu pedi para ele derrubarem os cocos, mas não derrubaram. ‘Me dê ao menos o meu facão, para eu trabalhar depois’. ‘Não, já tá apreendido, não pode tirar mais’. Levaram. (...) Eles vieram na semana passada, levaram tudo. Eu pensei que não vinham mais, botei. Eu ia trabalhar amanhã, mas não vou mais”, conta.

Comercializando coco na praia há mais de 15 anos, o vendedor conta que estava em casa quando os fiscais chegaram na sua barraca. Funcionários da Barraca Marambaia, que fica em frente, conversaram com os agentes para aguardar a chegada do “Coquinho”, como é conhecido na região, mas o vendedor não chegou a tempo para recolher seus equipamentos.

Na segunda fase, também sem data divulgada, está prevista a fiscalização dos corredores das barracas. As medidas dessas zonas de passagem estão definidas no Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) e variam de um estabelecimento para outro. O superintendente ressalta que essas áreas precisam ficar livres para a circulação de pessoas.

“O que são esses corredores? Quando os RIPS dessas barracas grandes foram aprovados, há muito muitos anos atrás, eles tinham uma distância de uma barraca para outra. (...) Nós vamos seguir o que está no registro do imóvel patrimonial. Nós temos a geolocalização dessa barraca. Aí entre ela e o vizinho, tem um corredor de 5m, aí nós vamos ter que deixar livre 5m”, explica.

A terceira fase da operação prevê a fiscalização de outras informações que constam nos RIP das barracas da Praia do Futuro.

“Nós vamos ver o tamanho dos RIP de cada estabelecimento. Vamos dizer que a barraca X tem um RIP de 800 m, aí ela tá lá utilizando 2.000 m. Vamos ter que agir nesse excedente. Ela tem que ficar do tamanho do RIP”, exemplifica.

Sobre a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), em 2005, Fábio Galvão ressalta que o Fórum da Praia do Futuro foi criado “para salvar essas pessoas, tanto as barracas, como também os ambulantes, as massoterapeutas”.

O fórum, de acordo com ele, já está na pauta da Câmara de Negociação da Advocacia-Geral da União (AGU).

E acrescenta: “Nós temos hoje a nova Beira Mar, onde lá tem um espaço dos ambulantes, que têm seus locais fixos; tem as barracas; tem também o local do esporte e tem o local dos quiosques. Então, para a Praia do Futuro, a ideia é essa. Futuramente, ter esse ordenamento. Só que para isso nós precisamos organizar, precisamos nos organizar e deixar a faixa de praia livre”, afirma.