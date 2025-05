Colgate retira recurso e Anvisa retoma suspensão de creme dental

A interdição cautelar do creme dental Colgate Total Clean Mint, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 27 de março último , foi retomada , conforme nota do órgão divulgada nessa quarta-feira, 30.

Nas redes sociais, diversos relatos de efeitos adversos após o uso regular do produto chamaram a atenção. Consumidores também reclamaram nos comentários de publicações da Colgate Brasil no Instagram.

A Colgate entrou com um recurso contra a decisão da Anvisa dias depois. Ação que, afirmou a empresa, suspenderia a interdição do órgão.

Outra pessoa questionou: “O que vocês fizeram na Colgate Total 12? Amanheci com a boca toda inchada e com alergia. E estou vendo várias reclamações”.

Boca seca, vermelhidão, inchaço e dormência nos lábios estavam entre as principais queixas. “Venho sofrendo com a gengiva sangrando e com dor, só não sabia que era por causa do creme dental”, disse um usuário.

No fim de março, a Agência desaconselhou o uso do produto “até o término das investigações que estão em andamento”.

A Anvisa afirmou que as reclamações começaram após a alteração na fórmula e que os sintomas resultaram “em custos médicos, afastamento do trabalho, dificuldades para se alimentar e se comunicar, e sofrimento emocional”.

O creme dental Colgate Clean Mint é uma versão atualizada do Colgate Total 12, que passou por mudanças em 2024, tanto no nome quanto na fórmula, que agora contém fluoreto de estanho em sua composição.

Para identificar se o produto em sua posse estava interditado, a Anvisa orientou os consumidores a procurarem o número do processo ( 25351.159395/2024-82 ) na caixa de cartolina do produto.

Interdição de creme dental retomada: o que diz a Colgate?

“A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us.”

(Com Mateus Brisa, Mariana Fernandes e Carlos Daniel)