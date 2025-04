Maio Amarelo: campanha alerta para os perigos da velocidade no trânsito; veja programação

A partir desta quinta-feira, 1º, tem início a campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema "Desacelere: seu bem maior é a vida", com foco nos riscos do excesso de velocidade. A ação busca conscientizar sobre a segurança no trânsito e conta com uma programação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).



LEIA MAIS | Carro derruba muro de casa em acidente de trânsito em Fortaleza; veja vídeo