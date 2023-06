6 dicas para escolher escova e creme dental corretamente

Colocar um pouco do creme dental na escova e pronto: até parece simples manter em dia a saúde oral. Mas a verdade é que cuidar dos dentes deveria exigir um pouquinho mais de atenção. “Dor de dente, halitose, cáries, infecções nos dentes e gengivas. Todos esses problemas estão diretamente relacionados com a falta de higiene oral. Por isso, apenas a utilização de escovas dentais normais, com poucas cerdas, inadequadas e de baixa qualidade não é o suficiente”, diz o Dr. Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e consultor científico da Curaden Swiss.

A seguir, confira 6 dicas valiosas para escolher os produtos dentais corretos e manter a saúde bucal em dia. Veja!

1. Preste atenção ao material da escova

Começando pelo básico, o especialista orienta ver se o material da escova é o adequado. Diferentes materiais podem ser utilizados para a confecção de escovas dentais. E, ao contrário do que muitos pensam, esse não é apenas um detalhe estético.

“É importante que a escova seja feita com um material não poroso, liso e sem irregularidades. Caso contrário, existe um maior risco de contaminação e proliferação de microrganismos na escova, o que pode colocar sua saúde em risco”, afirma o especialista.

Também é importante verificar a rigidez das cerdas – na realidade, o uso de escovas com cerdas rígidas não é recomendado pelos dentistas. “Cerdas muito duras podem desgastar o esmalte dos dentes e provocar retração gengival”, diz o Dr. Hugo Lewgoy, que indica o uso de escovas com cerdas mais macias.

“Hoje já é possível, inclusive, encontrar no mercado escovas com cerdas feitas com um tipo de fibra ultramacia ideal para uma escovação eficiente e atraumática: o Curen, que é um tipo de fibra mais fina e ultramacia capaz de desorganizar totalmente a placa bacteriana sem causar injúrias ou traumatismos nos dentes e gengivas”, explica.

2. Verifique a formulação dos cremes dentais

Com relação aos cremes dentais, é importante se atentar à formulação, que deve conter menos componentes químicos irritativos, conforme o Dr. Hugo Lewgoy. “Quando a escova é eficaz, o indicado é o uso de cremes dentais menos abrasivos”.

Uma opção segura é o uso de cremes dentais que não possuem o produto químico SLS (Sodium Laryl Sulphate), um tipo de detergente que provoca espuma. Com isso, também há um estímulo à produção de saliva, o que oferece mais proteção à boca.

3. Invista em escovas interdentais

Saindo do básico, mas ainda no imprescindível, o cirurgião-dentista cita as escovas interdentais. “Elas são fundamentais para a realização da higiene oral, pois esse é o único acessório que consegue, de forma eficaz, realizar a limpeza e a desorganização da placa bacteriana ou biofilme oral entre os dentes”, explica o Dr. Hugo Lewgoy.

“O fio dental é bom para a remoção de detritos e restos de alimentos. Mas, para a desorganização completa do biofilme oral, é fundamental o uso de uma escova interdental. Recentemente, a Federação Europeia de Periodontia publicou em seus guidelines uma recomendação expressa para a utilização de escovas interdentais”, diz o cirurgião-dentista. No mercado, também é possível encontrar produtos como o fio e a fita dental.