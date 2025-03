Colgate recorre a suspensão e diz que "pessoas podem apresentar sensibilidade a ingredientes"

Com as mudanças ocorridas em 2024, o produto passou a ter fluoreto de estanho em sua composição / Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última quinta-feira, 27, a suspensão da venda do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint em todo o País, após diversos relatos de consumidores sobre efeitos adversos. Em nota, a Colgate afirmou que algumas "pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes" da pasta dental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A empresa entrou com um recurso contra a decisão da Anvisa e declarou que segue "tomando todas as medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto".

O produto em questão é o Colgate Clean Mint, uma versão atualizada do Colgate Total 12, que passou por mudanças em 2024, tanto no nome quanto na fórmula, que agora contém fluoreto de estanho em sua composição. Leia mais Colgate Clean Mint: o que dizem Anvisa, Procon e a empresa sobre suspensão do creme dental? Sobre o assunto Colgate Clean Mint: o que dizem Anvisa, Procon e a empresa sobre suspensão do creme dental? Relatos de consumidores

Nas redes sociais, vários usuários vêm relatando efeitos adversos após o uso regular do produto. Entre as principais reclamações estão boca seca, vermelhidão, inchaço e dormência nos lábios.

Na conta oficial da Colgate Brasil no Instagram, consumidores cobraram explicações da marca: "Uso Colgate Clear Mint e venho sofrendo com a gengiva sangrando e com dor, só não sabia que era por causa do creme dental", disse um usuário. Outra pessoa questionou: "O que vocês fizeram na Colgate Total 12? Amanheci com a boca toda inchada e com alergia. E estou vendo várias reclamações. Qual é a posição quanto a isso?"

O que diz a Anvisa? A Anvisa justificou a decisão com base no "número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto". A medida foi adotada conforme os artigos 6º e 7º da Lei 6.360/1976, que determinam a retirada de circulação de qualquer produto que represente risco à saúde, podendo levar ao cancelamento do registro e apreensão em todo o território nacional. Além disso, o órgão determinou a interdição cautelar de todos os lotes do creme dental por 90 dias, ou até que a segurança do produto seja comprovada. Durante esse período, a pasta não pode ser comercializada ou utilizada, mas a interdição não implica no recolhimento do produto dos estabelecimentos comerciais.

A Anvisa também orientou os consumidores sobre como identificar a versão interditada: "Para saber se o produto que está em sua residência está sujeito à interdição, verifique na embalagem secundária (cartucho de cartolina) o número do processo na Anvisa: 25351.159395/2024-82. Caso tenha apenas a bisnaga, confira se na composição há a substância 'fluoreto estanoso'." O que diz a Colgate? A empresa afirmou estar ciente da decisão e que já entrou com um recurso contra a interdição cautelar. A Colgate reforçou que segue dialogando com a Anvisa para esclarecer a segurança do produto e destacou que a interdição não exige o recolhimento da pasta dos pontos de venda.