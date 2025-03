Colgate Clean Mint: o que dizem Anvisa, Procon e a empresa sobre suspensão do creme dental?

O creme dental Colgate Total Clean Mint foi interditado após causar reações adversas nos consumidores / Crédito: Reprodução/Amazon.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu os lotes do creme dental Colgate Total Clean Mint, por meio de uma resolução publicada nessa quinta-feira, 27. A decisão ocorreu mediante reclamações dos consumidores, que relataram reações adversas após usarem o produto. Assim, foi recomendada a suspensão da comercialização e do consumo do produto até que seja comprovada a segurança. A interdição cautelar, porém, não implica recolhimento do produto.

Logo em seguida, a Colgate entrou com um recurso que levou, segundo a empresa, à suspensão imediata da interdição.

No mesmo dia, o Procon-SP pediu esclarecimentos à empresa produtora sobre as providências tomadas, já que se trata de “um produto de higiene pessoal, ou seja, com potencial de causar danos à saúde”. Algumas lojas online deixaram de exibir a Colgate Total Clean Mint ou indicaram que estava “esgotada”. Veja o que dizem a Anvisa, o Procon e a empresa sobre o caso.



Quais reações foram relatadas pelos consumidores do creme dental da Colgate? De acordo com a avaliação feita pelo órgão nacional de vigilância sanitária, houve um “número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto”. No Reclame Aqui, site que publica queixas dos clientes, os sintomas mais comuns foram: Aftas;



Inchaço na boca;



Ardência e queimaduras;



Inflamação na gengiva;



Feridas labiais. Quais as orientações da Anvisa sobre o caso? A Anvisa destaca que as reclamações começaram após uma mudança na fórmula do creme dental. Em julho de 2024, foi lançada a linha “Colgate Total Prevenção Ativa”, que substitui a linha Total 12 e contém em sua formulação a substância fluoreto de estanho.

Ainda, afirma que os sintomas “têm impactado significativamente a qualidade de vida dos consumidores, resultando, em alguns casos, em custos médicos, afastamento do trabalho, dificuldades para se alimentar e se comunicar, e sofrimento emocional”. Também aponta que o consumidor deve conferir se o seu produto está sujeito à interdição. Caso o consumidor tenha a caixa (embalagem secundária do creme dental), basta procurar o número do processo na Anvisa, que é 25351.159395/2024-82. Caso tenha somente a bisnaga, verifique se na composição tem a substância “fluoreto estanoso”.