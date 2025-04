Papa Francisco no Brasil: relembre a única visita do pontífice ao país

A visita do papa ao Brasil naquele ano é lembrada pelo dia em que ele ficou preso no engarrafamento no Centro do Rio de Janeiro, por ter sido alvo de protestos e pelo recorde difícil de ser batido.

O ano era 2013, meados do mês de julho, uma grande expectativa para a vinda do recém-eleito papa Francisco ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – que acabou sendo a única visita do pontífice ao Brasil. O pontífice morreu nesta segunda-feira, 21.

Logo ao chegar ao Centro do Rio, uma falha no bloqueio de algumas vias – como a avenida Presidente Vargas – permitiram que centenas de pessoas se aproximassem do papamóvel, o que atrasou a passagem do comboio.

O papa foi recepcionado na Base Aérea do Galeão no dia 22 de julho de 2013 pela então presidente, Dilma Rousseff, pelo governador do Rio na época, Sérgio Cabral, e pelo prefeito Eduardo Paes.

Mas antes de falarmos dessa passagem, precisamos voltar à 2011, em Madri. Dois anos antes, o então papa Bento XVI anunciou que o estado do Rio de Janeiro seria o anfitrião da JMJ, um dos principais eventos da igreja que reúne milhares de jovens do mundo inteiro.

Estima-se que aproximadamente 200 mil fiéis seguiram o cortejo (mas não foi problema para o pontífice, que preferiu andar no papamóvel aberto ao invés do blindado justamente para ter mais contato com o público.

Francisco também inaugurou um centro de atendimento para dependentes químicos no Hospital São Francisco, na Tijuca, zona norte do Rio. Sua mensagem de despedida foi marcada pela recordação do encontro.

Após a cerimônia, o papa participou de outros eventos. Visitou a comunidade de Varginha, no Complexo de Manguinhos, onde foi a uma igreja evangélica da Assembléia de Deus e fez uma oração. Ele visitou ainda a casa de uma família do local.

Nas dependências do Palácio, ele discursava para convidados. “Aprendi que para ter acesso ao Povo Brasileiro, é preciso ingressar pelo portal do seu imenso coração; por isso permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês”, disse.

“Parto com a alma cheia de recordações felizes, essas, estou certo, que se tornarão oração. Neste momento, já começo a sentir saudades. Saudades do Brasil, deste povo tão grande e de grande coração, deste povo tão amoroso. Saudades do sorriso aberto e sincero que vi em tantas pessoas, saudades do entusiasmo dos voluntários. Saudades da esperança no olhar dos jovens no Hospital São Francisco. Saudades da fé e da alegria em meio à adversidade dos moradores de Varginha”, declarou antes de voltar para Roma.

Visitou ainda o Santuário Nacional de Aparecida, onde celebrou uma missa e abençoou mais de 200 mil fiéis. O papa também se reuniu com os religiosos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com o Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano).