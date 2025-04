Papa Francisco foi presenteado com escultura do Padre Cícero em 2017

Então governador do Ceará, Camilo Santana entregou uma escultura de padre Cícero Romão Batista ao papa Francisco durante visita oficial à Santa Sé

Em novembro de 2017, o então governador do Ceará, Camilo Santana (PT), entregou uma escultura do Padre Cícero Romão Batista ao Papa Francisco durante visita oficial à Santa Sé. O encontro ocorreu durante missão oficial do governador cearense na Itália.

Na ocasião, o governador agradeceu pessoalmente pela reconciliação entre a Igreja Católica e o Padre Cícero, formalizada em 2015.