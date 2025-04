Beatificação de Benigna Cardoso marcou pontificado de papa Francisco no Cariri

Nascida em Santana do Cariri, Benigna Cardoso da Silva foi reconhecida pelo papa Francisco como a primeira beata do Ceará, em 2022. A cerimônia ocorreu no Crato e foi presidida pelo representante do Vaticano, o cardeal Leonardo Ulrich Steiner, reunindo milhares de fiéis da região do Cariri.

Benigna foi declarada mártir pela Congregação para as Causas dos Santos, após o papa Francisco reconhecer sua morte em defesa da castidade, em 1941, quando tinha 13 anos.