As viagens do papa Francisco na América Latina

Francisco realizou uma visita de uma semana, de 5 a 12 de julho de 2015, ao Equador, Bolívia e Paraguai, onde se desculpou pelos crimes cometidos contra indígenas durante a colonização da América e fez um de seus principais discursos do pontificado.

Foi sua primeira viagem, entre 22 e 29 de julho de 2013, para participar da XXVIII Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento realizado no Rio de Janeiro.

A décima viagem do papa argentino ao exterior ocorreu entre 19 e 28 de setembro de 2015, quando foi a Cuba e aos Estados Unidos, uma ocasião para construir pontes entre o país comunista e a superpotência capitalista.

Em 12ª viagem internacional, para o México, entre 12 e 18 de fevereiro de 2016, o pontífice acrescentou uma escala de três horas no aeroporto José Martí, em Havana (Cuba), para um encontro histórico com o patriarca ortodoxo russo Kirill.

Em Havana, ele se reuniu separadamente com os irmãos Raúl e Fidel Castro.

Durante as cerca de 120 horas que permaneceu no México, abordou temas espinhosos como a corrupção, a violência, a pobreza e a exclusão.

No voo de volta a Roma, ele rompeu com o politicamente correto e falou sobre as outras duas questões incômodas para os mexicanos: o abuso sexual de menores e o desaparecimento forçado dos 43 estudantes de Guerrero, cujos familiares ele não recebeu.

- Colômbia -