Morre papa Francisco: saiba tudo sobre a morte do pontífice

Igreja Católica perde primeiro papa nascido no continente americano. Legado é marcado por recusa a pompas do cargo e foco em questões sociais

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, havia passado 38 dias hospitalizado por uma grave pneumonia e, após receber alta em 23 de março, parecia debilitado, embora tenha participado da celebração da Páscoa no domingo.

Após a morte do papa Francisco, a administração dos assuntos do Vaticano ficará temporariamente sob o comando do cardeal camerlengo durante os nove dias de cerimônias funerárias e o prazo de 15 a 20 dias para a organização de um conclave para eleger um novo pontífice.

Morte do papa Francisco: problemas de saúde no início do ano

Papa foi internado no hospital Gemelli, na Roma. A entrada na unidade de saúde ocorreu em 14 de fevereiro por conta de uma bronquite.

Quatro dias depois, no entanto, o quadro se desenvolveu para uma pneumonia bilateral — uma infecção do tecido pulmonar —, conforme noticiada pela Santa Sé à época.