Apesar de crítico, Milei lamenta morte do papa argentino e decreta sete dias de luto

Embora tenha sido um crítico do pontífice no passado, Milei expressou pesar pela sua partida e ressaltou a honra de tê-lo conhecido. O presidente cancelou sua agenda e viajará a Roma para participar do funeral do líder católico

O porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, anunciou no X (antigo Twitter) que o presidente do país, Javier Milei, decretará luto oficial por sete dias. Ele também ressaltou que Francisco era líder espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Também no X, Javier Milei lamentou a morte do pontífice. “Apesar das diferenças, que hoje importam menos, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim.” Os dois nunca foram próximos, e por várias vezes Milei criticou o papa, chamando-o de "comunista".

De acordo com a Casa Rosada, sede do governo argentino, Milei cancelou toda sua agenda e deverá embarcar para Roma, onde participará dos funerais do sumo pontífice.