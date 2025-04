Morte do papa não afeta processo de beatificação do Padre Cícero, diz padre da Diocese de Crato

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri , ele afirmou que os trâmites da fase diocesana continuam conforme o protocolo da Igreja Católica, e que a vacância do papado não interfere nas etapas burocráticas do processo.

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025 , não deverá afetar o andamento do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista . A informação foi confirmada pelo padre Wesley Barros, Pároco e Cura da Diocese de Crato, além de vice-postulador da causa.

Segundo o sacerdote, 90% da documentação exigida para a fase diocesana já está concluída. A previsão é de que nos próximos meses todo o material seja finalizado, lacrado e entregue ao Dicastério para as Causas dos Santos, em Roma. O procedimento segue um protocolo estabelecido, que não depende diretamente da presença de um pontífice para sua continuidade.

O padre informou ainda que o único aspecto da beatificação do Padre Cícero que pode ser afetado com a vacância do papado é o tempo de análise. A avaliação final do processo caberá às instâncias superiores do Vaticano, após o encerramento da etapa local.

A causa de beatificação do Padre Cícero foi aberta oficialmente em 2022, após autorização do papa Francisco. A etapa diocesana consiste na coleta de testemunhos, documentos e análises históricas sobre a vida e a atuação do sacerdote.