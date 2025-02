Em texto para o Angelus, papa Francisco fala da invasão da Ucrânia: "vergonhoso"

PAPA Francisco preocupa o mundo, não apenas a comunidade católica, com seu quadro de saúde delicado / Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A sala de imprensa da Santa Sé, no Vaticano, divulgou na manhã deste domingo, 23, o texto do Angelus entregue pelo papa Francisco. O religioso segue hospitalizado no Gemelli para tratamento de saúde. "De minha parte, continuo confiante na internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia!", pontua o religioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em virtude do terceiro aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o papa renovou a "proximidade ao martirizado povo ucraniano" e solicitou as orações de outros países em guerra.

"Amanhã marca o terceiro aniversário da guerra em larga escala contra a Ucrânia: um aniversário doloroso e vergonhoso para toda a humanidade! Ao renovar minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, convido-vos a recordar das vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Oriente Médio, em Mianmar, no Kivu e no Sudão", diz o texto papa Francisco.

No Angelus, Francisco também aproveitou para agradecer aos profissionais do Gemelli e fez uma saudação aos participantes do Jubileu dos Diáconos.

Papa Francisco: texto do Angelus tem agradecimento "Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", diz o papa no texto divulgado pelo Vaticano. "Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim", segue o texto divulgado na manhã deste domingo, 23.

Quadro de saúde do papa Francisco O papa Francisco, 88 anos, teve uma “noite tranquila” no hospital, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, do Vaticano, também na manhã deste domingo, 23. No sábado, 22, o pontífice teve uma crise asmática e precisou receber oxigênio.