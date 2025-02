Show de Lady Gaga no Brasil será exibido na TV aberta; saiba mais

Lady Gaga fará show gratuito no Rio de Janeiro; apresentação no Brasil será exibida nos canais da Rede Globo

Lady Gaga vem aí. Na manhã desta sexta-feira, 21, a cantora confirmou a vinda ao Brasil para show no mês de maio. Com apresentação gratuita na orla da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a artista deve reunir mais de 1 milhão de fãs vindos de diversos estados do País para o momento gratuito.

Lady Gaga confirma show no Rio de Janeiro em maio: 'Grande honra'