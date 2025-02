Mega show de Lady Gaga em Copacabana está oficialmente confirmado

Está oficialmente confirmado: a cantora Lady Gaga será a grande atração de mais um mega show gratuito na praia de Copacabana, no dia 3 de maio deste ano. Grandes nomes da música mundial deverão se apresentar na orla do Rio de Janeiro em shows gratuitos, sempre no mês de maio, até 2028. Está oficialmente confirmado: a cantora Lady Gaga será a grande atração de mais um mega show gratuito na praia de Copacabana, no dia 3 de maio deste ano. Grandes nomes da música mundial deverão se apresentar na orla do Rio de Janeiro em shows gratuitos, sempre no mês de maio, até 2028.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto Todo Mundo no Rio foi anunciado nesta sexta-feira (21) pela produtora Bônus Track, responsável pela organização do show da cantora Madonna, que atraiu 2,5 milhões de pessoas no ano passado.

Luiz Oscar Niemeyer, CEO da produtora, destacou que eventos desse porte trazem muitos benefícios para a cidade: “tanto do ponto de vista econômico, quanto turístico e de imagem da cidade, de projeção das coisas boas que o Rio de Janeiro tem”. Ele disse também que as atrações das próximas edições serão analisadas ano a ano, considerando artistas de grande impacto mundial. O mega show da cantora Lady Gaga será patrocinado por empresas privadas com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O montante de investimento público ainda não foi divulgado, mas o secretário de Cultura da Prefeitura, Lucas Faria lembrou que o show de Madonna teve impacto financeiro de 300 milhões de reais, bem acima do apoio concedido: “Mobilizou o Brasil, mobilizou empresas e marcas e mostrou que esse modelo funciona. “Todo mundo no Rio” passa a ser uma política pública.” Logo após o anúncio, a cantora publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram: