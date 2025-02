Papa assina decreto e Venezuela terá seu primeiro santo, 'o médico dos pobres'

Hernández, já venerado como santo há décadas no país caribenho, foi beatificado em meio à pandemia de covid-19, em maio de 2021.

O papa Francisco, hospitalizado em condição "crítica" , autorizou a canonização do “médico dos pobres” José Gregorio Hernández, que se tornará o primeiro santo da Venezuela, informou a Igreja Católica venezuelana nesta terça-feira, 25.

“O dia tão esperado chegou! O papa Francisco assinou o decreto para a canonização do nosso Beato José Gregorio Hernández”, anunciou o cardeal venezuelano Baltazar Porras em um vídeo publicado nas redes sociais.

José Gregorio, como é popularmente chamado, tem sido creditado com muitos milagres ao longo dos anos.

Nascido em Isnotú (Trujillo), em 26 de outubro de 1864, em uma família conservadora e religiosa, Hernández destacou-se por oferecer assistência médica gratuita aos mais pobres. Não é incomum que um venezuelano tenha um santinho, uma estatueta com velas ou um copo d'água — uma das tradições ao rezar para ele.

José Gregorio Hernández faleceu em 29 de junho de 1919, após ser atropelado por um carro no bairro histórico de La Pastora, em Caracas. No local de sua morte, há um mural com sua imagem.

Médico dos pobres: outros nomes aguardam beatificação



A Venezuela também aguarda a canonização das freiras María de San José, a primeira beata do país, além de Candelaria de San José e Carmen Rendiles.