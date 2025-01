Janeiro 2025: veja feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

Apesar disso, o ano de 2025 trará mais oportunidades de descanso aos trabalhadores , em comparação com 2024.

Mês de abertura de 2025 , janeiro terá apenas um feriado nacional durante dia útil, já no primeiro dia do mês.

Além da morte de Mãe Gilda, a data foi selecionada para coincidir com o Dia Mundial da Religião, estabelecido em 1949 pela Assembleia Espiritual Nacional, conselho representante do bahaísmo, religião abraâmica.

Instituída pela lei nº 11.635/2007 , a data homenageia Ialorixá Gildásia dos Santos e Santos, mais conhecida como Mãe Gilda, fundadora do terreiro de candomblé Ilê Axé Abassá de Ogum, que faleceu neste dia em 2000.

O dia foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para chamar atenção e conscientizar a sociedade para a hanseníase, uma doença infecciosa crônica. A data visa reforçar o controle da doença no início do ano.

O principal objetivo deste dia é conscientizar a população sobre a persistência do trabalho análogo à escravidão no Brasil, mesmo em pleno século XXI.

Instituída pela lei nº 12.064/2009 , a data referencia o assassinato, em 2004, de três auditores fiscais do trabalho e um motorista que investigavam denúncias de trabalho escravo em propriedades rurais de Minas Gerais.

29 de janeiro – Dia Nacional da Visibilidade Trans

Dedicado à celebração da experiência de pessoas transsexuais e travestis, o dia surgiu em 2004, com o lançamento da campanha "Travesti e Respeito", organizada por pessoas do segmento no Congresso Nacional, em Brasília.

A data permanece significativa, considerando que o Brasil é o país que mais assassinou pessoas trans pelo 14º ano consecutivo, de acordo com relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) sobre o ano de 2022.

Dediane Souza é a primeira travesti a lançar livro pela Editora UFC; CONHEÇA

Campanhas do mês de janeiro

Janeiro Branco – Saúde mental

A campanha foi iniciada em 2014 no Brasil e, nove anos depois, em 2023, foi oficializada pela lei nº 14.556. Objetivo é desmistificar doenças mentais, promover o cuidado com a saúde emocional e mental e incentivar a busca por apoio profissional quando necessário.

O mês da campanha foi escolhido pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, que, no fim de 2013, convocou colegas de profissão a debater saúde mental em espaços públicos de Uberlândia (MG) em janeiro do ano seguinte.

CONHEÇA 7 lugares que oferecem atendimento psicológico gratuito em Fortaleza

Janeiro Roxo – Hanseníase

Janeiro também é palco de ações de conscientização popular sobre a hanseníase. Doença é infecciosa e pode causar complicações significativas em pacientes, especialmente em casos onde o diagnóstico é tardio.

Por isso, a campanha "janeiro roxo" propõe disseminar informação acerca da doença e da importância de diagnóstico precoce e tratamento adequado. O mês foi escolhido em alusão à morte, em 30 de janeiro de 1948, do líder espiritual Mahatma Gandhi, que era acometido pela hanseníase.