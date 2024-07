Influenciadora Kat Torres é condenada por tráfico humano e analogia à escravidão

Crédito: Reprodução/Escritório do xerife do condado de franklin, Carolina do Norte.

Segundo informações da CNN Brasil, as acusações são referentes ao ano de 2022, quando a revista estadunidense Vice publicou que Katiuscia estaria aliciando jovens garotas brasileiras a se mudarem para os Estados Unidos, com promessas de vidas luxuosas e casamentos bem-sucedidos.

A influenciadora Katiuscia Torres foi condenada a oito anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de pessoas e redução à condição análoga à de escravidão. A decisão foi tomada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, que considerou a ré culpada das acusações de traficar duas jovens brasileiras para os Estados Unidos.

Ao chegarem no país, as jovens eram cadastradas em sites de acompanhantes de luxo. Nos domínios, elas apareciam com uma aparência similar à de Kat e realizavam rituais suspeitos, um deles intitulado de "banho alienígena".

Enquanto isso, no Brasil, as garotas eram dadas como desaparecidas pelos pais, que moviam campanhas na internet para encontrá-las. Durante esse período, a modelo Yasmin Brunet chegou a denunciar uma das lives da condenada, onde as jovens apareciam, forçadas por Kat, para dizer que estavam bem.

À época, Kat negou as acusações e chegou a apontar Yasmin como chefe de uma rede de prostituição, acusação negada pela ex-BBB, que prestou queixa na Polícia.