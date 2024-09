Onze cearenses são resgatados em condições de trabalho análogas à escravidão em Goiás

Onze cearenses naturais do município de Novo Oriente, distante 397 km de Fortaleza, foram resgatados em situação de trabalho análogo à escravidão em um canteiro de obras localizado em Serranópolis, no interior de Goiás. A operação foi conduzida por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os resgates aconteceram no fim de agosto.

De acordo com a pasta, o tempo de permanência dos cearenses no canteiro de obras variou, alguns estavam no local há uma semana, outros há sete meses. Ainda conforme o MTE, foram identificadas algumas irregularidades trabalhistas, como:

Falta de registro dos trabalhadores em Carteira de Trabalho (CTPS);



Ausência de controle da jornada de trabalho;



Condições precárias de segurança no canteiro de obras;



Falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);



Riscos de choques elétricos e quedas de altura;



Instalações sanitárias inadequadas;



Ausência de água potável.