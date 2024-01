Dia da Visibilidade Trans completa 20 anos; entenda origem da data

Entenda as origens da data e o objetivo de sua criação para a comunidade trans no Brasil, além de direitos já reconhecidos no País e dificuldades

Era 29 de janeiro de 2004 quando ativistas trans apresentaram a campanha “Travesti e Respeito” no Congresso Nacional, em parceria com o Ministério da Saúde. Na época, o objetivo do Ministério era a conscientização de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas a pauta se expandiu.

No mesmo relatório desenvolvido pela Antra, o Ceará saltou da 4ª para 3ª posição como estado que mais assassinou pessoas transexuais em 2022 em números absolutos, com 11 casos.

No cenário internacional, o Dia da Visibilidade Trans é comemorado no mês seguinte, 31 de março.

A “Terra da Luz” permanece ocupando, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro, as primeiras cinco posições no ranking de assassinatos de pessoas trans no Brasil.

Nesse contexto, o Centro de Referência LGBT+ Thina Rodrigues (CERLGBT+) oferece acolhimento e atendimento humanizado à população LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social ou em situação de violência decorrente de LGBTfobia.

Em informações compartilhadas por Samilla Marques, coordenadora do centro, as pessoas trans somam mais de 70% das atendidas pelo CERLGBT+ Thina Rodrigues.

Centro Estadual de Refeferência LGBT+ Thina Rodrigues

Rua Valdetário Mota, 970 - Papicu, Fortaleza - CE

Segunda a sexta-feira - 8h00min - 17h00min

Visibilidade Trans: bandeira trans

Conheça as cores da bandeira trans Crédito: Vectonauta/Freepik

Criada em 1999 por Monica Helms, uma mulher trans estadunidense, a bandeira com as cores azul, rosa e branco fez a sua estreia na parada do orgulho da cidade de Phoenix, estado do Arizona.

São cinco faixas horizontais, com duas de tom azul-claro nas extremidades, duas rosas e a cor branca no centro. Mas o que cada uma realmente representa?

Azul: cor normalmente escolhida para representar os homens;

cor normalmente escolhida para representar os homens; Rosa: cor usualmente representativa das mulheres;

cor usualmente representativa das mulheres; Branco: representação de pessoas não-binárias.

Visibilidade Trans: quais são os avanços reconhecidos?

A vulnerabilidade social ainda atinge grande parte da comunidade trans no Brasil, mas a ampliação de discussões e a visibilidade em contexto nacional e internacional apresentaram avanços, elencados pelo portal das Nações Unidas (Onu):