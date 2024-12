Dezembro 2024: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

Às 7h20min do dia 21 de dezembro ocorre o solstício de verão , fenômeno que determina o início do verão no Hemisfério Sul, que inclui o Brasil.

Campanhas do mês de dezembro

Dezembro Vermelho - Aids

Como em outros meses do ano, dezembro hospeda campanhas de saúde pública e/ou de conscientização. Uma delas é o Dezembro Vermelho, instituído no Brasil pela lei n.º 13.504/2017.

Configura mobilização nacional na luta contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Diversas atividades e programações alinhadas aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são realizadas durante o Dezembro Vermelho, incluindo iluminação de prédios na cor da campanha, promoção de palestras e divulgação na mídia, entre outros.

Foto de apoio ilustrativo. Ação da campanha Dezembro Vermelho na Praça do Ferreira, em Fortaleza (CE), em 1º de dezembro de 2022 Crédito: FÁBIO LIMA

Dezembro Laranja - Câncer de pele

Também ao longo do último mês do ano acontece o Dezembro Laranja. A Sociedade Brasileira Dermatologia (SBD) organiza espaços de conscientização sobre câncer de pele desde 1999, mas foi a partir de 2014 que o movimento recebeu o nome de campanha.

O mês de dezembro foi escolhido por marcar o início do verão no País. O assunto é especialmente significativo no Brasil, por ser uma região tropical com alta exposição solar diária.

No Ceará, o Dezembro Laranja é instituído desde outubro de 2021, quando a Assembleia Legislativa (Alece) aprovou projeto de lei sobre o tema. O câncer de pele é o mais incidente no Estado.

Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea

Entre 14 e 21 de dezembro, ocorre no Brasil a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, oficializada pela lei n.º 11.930/2009. Campanha visa conscientizar a população sobre a doação e o transplante de medula.

Segundo o Ministério da Saúde, "doar é simples e pode ser a diferença entre a vida e a morte para os pacientes que aguardam pela oportunidade de fazer o procedimento".

